أشبال العراق يهزم ناشئة الشرطة ودياً

شفق نيوز/ في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، جرتْ على ملعب المرحوم علي حسين في مجمع وزارة الشباب والرياضة، مباراة ودية يوم الثلاثاء جمعت منتخب الاشبال وناشئة الشرطة، انتهتْ بفوز منتخبِ الاشبال بهدفٍ حمل إمضاء اللاعب سجاد خميس.

وقالَ مدرب المنتخب حسن كمال لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات المنتخب تجري على قدمٍ وساق بغية التحضير للاستحقاقات المقبلة، حيث وضعنا ضمن منهاجنا التدريبي لعب عدد من المباريات الودية مع فئة الناشئين، وقد حصلنا على مرادنا، بعد أن وصلنا باللاعبين الى الجاهزية الجيدة من الناحية البدنية، ناهيك عن غرس مفاهيم الخطط الفنية لديهم".

وأضافَ: "خضنا مباراة مهمة أمام ناشئة الشرطة، وقبلها أمام ناشئة نادي الناصرية، حيث طبق اللاعبون جميع الواجبات المناطة بهم، ونأمل أن نخوض عددا من المباريات المقبلة لزيادة روح التنافس بين اللاعبين، والخروج بهم من خانة ملل التدريبات اليومية".

واختتمَ كمال بالقول، ان "الهيأة التطبيعية أوصتنا بضرورة محاربة آفة التزوير، وإبعاد أي لاعب تحوم حوله الشكوك، وهذا هو ديدننا، حيث حاربنا التزوير من أول يوم لنا في المهمة التدريبية مع منتخب الأشبال".