شباب وشابات العراق يغادرون بطولة آسيا للتايكواندو من الدور الأول

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب وشابات العراق للتايكواندو، يوم الثلاثاء، في منافسات الدور الأول لبطولة آسيا المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما تنطلق يوم غد منافسات بطولة آسيا للناشئين للعبة.

وقال مدير إعلام اتحاد التايكواندو أحمد الغراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة أوقعت لاعبينا الشباب أمام أبطال آسيا الذين هيمنوا على المنافسات، وهي منتخبات كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وأوزبكستان، أصحاب الريادة بالتايكواندو".

وأشار إلى أن "النزالات النهائية ستكون بين لاعبي كوريا الجنوبية وإيران وتايلاند وأوزبكستان، بينما ستتنافس بقية المنتخبات على البرونز مثل الصين والفلبين وفيتنام والهند، في حين لم تفلح الدول العربية المشاركة من مقارعة الدول المتصدرة للمنافسات".

وبين أن "العراق سجل حضوراً مميزاً ببروز لاعبين جدد يعول عليهم مستقبلاً من بينهم عبد القادر گوران الذي أحرج منافسه الكوري، وشهد سعد التي خسرت أمام منافستها من هونغ كونغ بعد منافسة قوية، وآكام قادر الذي تعرض لإصابة بليغة باليد أمام الكازخستاني دون أن ينسحب ليجري عملية جراحية في لبنان تكللت بالنجاح".

وأضاف الغراوي "العراق يشارك بستة لاعبين وبعدها سيشارك بفعاليات الـ(بومسي) ويكمل مشاركته ببطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو المقررة انطلاقها في لبنان أيضاً في العاشر من الشهر الجاري"، مبيناً أن "الاتحاد العراقي للعبة يعدّ مشاركة شبابنا بداية جديدة لتصحيح الأخطاء السابقة وبناء منتخب مستقبلي جديد".

ولفت إلى أن "اللاعبين الشباب يُعدون ليكونوا لاعبي منتخب المتقدمين تحضيراً لبطولة آسيا المقبلة للكبار مستقبلاً والذين اكتسبوا خبرة من خلال مشاركتهم الحالية، وبطولة العرب في مصر، وبطولة قطر أيضاً".

يذكر أن منتخب العراق للتايكواندو يشارك بـ12 لاعباً ولاعبة مثلوا فئة الشباب والشابات في البطولة التي انطلقت في بيروت يوم السبت الماضي.