شباب مصافي الجنوب يتأهلون لنهائي دوري كرة الصالات

شفق نيوز/ تأهل فريق شباب مصافي الجنوب لكرة الصالات، يوم الاثنين، إلى المباراة النهائية في الدوري بعد تغلبه على نادي الجنوب بنتيجة 3-2.

وبفوز مصافي الجنوب سيلاقي فريق شباب نفط الوسط يوم غد الثلاثاء على قاعة الشهيد الحكيم في تمام الساعة الواحدة ظهراً، تسبقه مباراة فريقيّ غاز الشمال وغاز الجنوب في الساعة الحادية عشرة صباحاً لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

وكان فريق شباب نفط الوسط تمكن اليوم الاثنين، من الفوز على فريق شباب غاز الشمال في مباراة نصف نهائي بطولة كرة الصالات للشباب المقامة حالياً في مدينة كربلاء، والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2 - 2.