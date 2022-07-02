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شباب الناصرية يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى على حساب دهوك

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-02T17:10:37+0000
شباب الناصرية يتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى على حساب دهوك

شفق نيوز/ توّج فريق شباب نادي الناصرية لكرة القدم بالمركز الأول، مساء اليوم السبت، في مباراة ختام دوري الشباب لفرق الدرجة الأولى التي أُقيمت في دهوك.

وجرت المباراةِ النهائية لدوري الشباب لفرق الدرجة الأولى للموسم 2021-2022، بين فريقيّ شباب الناصرية ومضيفه دهوك بملعب دهوك في الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الاول من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الناصرية هدف التفوق عن طريق حيدر حمد ابو عايد بالدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وكان فريق شباب الناصرية قد تأهل للمباراة الختامية على حساب نظيره البيشمركة في مباراة نصف نهائي دوري الشباب لفرق الدرجة الأولى المقامة في دهوك، بينما تأهل فريق شباب دهوك على حساب فريق شباب نادي الحسين.

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