شباب العراق يواصلون تدريباتهم في أربيل (صور)

شفق نيوز/ يواصل منتخب الشَباب العراقي، تدريباته في مُعسكره المُقام في أربيل في ملعبِ هندرين استعداداً للتصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب.

وحضرَ التدريبات عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم كوفند عبد الخالق، كما اشتركَ في التدريباتِ جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم من قبل الجهازِ الفنيّ باستثناءِ اللاعب بلند آزاد المُحترف في فريق غرافشاب الهولندي الذي سيلتحقُ في الخامس من الشهرِ الحالي.

وشملت الوحدةُ التدريبيّة تطبيقَ بعض المفردات التكتيكيّة والتدريبات الخفيفة والمتوسطة.

وقالَ عضو الاتحاد، كوفند عبد الخالق لوكالة شفق نيوز؛ إن "حضوره اليوم ممثلاً عن اتحادِ الكرة يأتي من أجل المساندةِ والدعم لهذا المنتخب"، مطالباً اللاعبين بـ"بذلِ قُصارى جهدهم في تلك التصفياتِ وتقديم صورةٍ جميلةٍ عن الكرةِ العراقيّة". واكد دعم المكتب التنفيذي الكامل لـ"جميعِ منتخباتنا ومن بينهم منتخب الشباب".

من جهته، أبدى مدربُ منتخب الشباب عماد محمد سعادته بزيارةِ عضو الاتحاد كوفند عبد الخالق للتدريباتِ من أجل تقديمِ الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني.

ووصف محمد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ زيارة عبد الخالق بأنها تمثلُ حافزاً مهماً لهؤلاء اللاعبين، خصوصاً بعد نقلِ مباريات هذا المنتخب من البصرة إلى بلدٍ آخر لم يحدد بعد".

وشهدت التدريبات حضورَ المدير الإداري للمُنتخبِ الأولمبي مهدي كريم والحارس الدولي السابق نور صبري.

يذكرُ أن منتخب الشباب تغلبَ ودياً على نوروز بهدفين من دون مقابلٍ، وسيلاقي فريقَ نادي أربيل في ثاني مبارياته الإعداديّة لتصفياتِ شباب آسيا يوم الأحد المُقبل.