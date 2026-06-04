شباب العراق يواجه بنما ودياً في تركيا استعداداً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- أنقرة

يخوض المنتخب العراقي للشباب تحت 20 عاماً، اليوم الخميس، مباراة ودية أمام نظيره منتخب بنما في مدينة يلوا التركية، ضمن معسكره التدريبي تحضيراً لتصفيات كأس آسيا المقررة في تايلاند خلال شهر آب المقبل.

وقال مدرب المنتخب أحمد صلاح لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين يواصلون تدريباتهم بروح عالية وفي أجواء مثالية، مبيناً أن مواجهة اليوم تمثل محطة مهمة لرفع الجاهزية وتعويد اللاعبين على أجواء المباريات الرسمية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن مباراتي بنما ومولدوفيا تمثلان فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين وتقييم جاهزيتهم، مشيراً إلى أن الفريق يتفاعل بشكل إيجابي مع التوجيهات الفنية بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية قبل التصفيات.

ويواصل المنتخب تدريباته في مدينة يلوا استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام بنما ومولدوفيا يومي الرابع والسادس من حزيران الجاري، ضمن برنامج الإعداد لتصفيات كأس آسيا للشباب.

وكانت قرعة التصفيات قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات الإمارات وتايلاند (المستضيفة) وتركمانستان، على أن تقام بنظام التجمع المركزي خلال الفترة من 25 آب إلى 6 أيلول المقبلين.

وتشهد التصفيات تطبيق نظام جديد ضمن إصلاحات مسابقات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري.

واختار المدرب أحمد صلاح 26 لاعباً لخوض المعسكر التدريبي في تركيا ضمن التحضيرات للمشاركة القارية ومحاولة خطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.