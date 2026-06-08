شباب العراق يواجه الأردن ودياً في تركيا استعداداً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

يواجه المنتخب العراقي للشباب، يوم الاثنين، نظيره الاردني ودياً في مدينة يلوا التركية.

وتنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب يلوا، وهي المواجهة الودية الثانية ضمن استعدادات المنتخب العراقي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة في آب المقبل.

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات الامارات وتايلاند (المستضيفة) وتركمانستان، على ان تقام منافسات البطولة بنظام التجمع المركزي خلال الفترة من 25 آب ولغاية 6 أيلول المقبلين.

واختار المدرب أحمد صلاح 26 لاعباً لخوض المعسكر التدريبي في تركيا ضمن التحضيرات للمشاركة القارية ومحاولة خطف بطاقة التأهل الى النهائيات الاسيوية .

وكان منتخب الشباب العراقي (تحت 20 عاماً) حقق الفوز في التجريبية الاولى التي جرت في مدينة يلوا على منتخب شباب بنما بهدف وحيد من دون رد ، مساء الخميس الماضي ، في المواجة التي جرت بين المنتخبين في مدينة يلوا التركية في اطار معسكره التدريبي المقام هناك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.