شباب العراق يواجهون أوزبكستان ودياً في طشقند استعداداً لكأس آسيا

شفق نيوز/ يخوض المنتخب العراقي للشباب، اليوم الاثنين، مباراة ودية ضد نظيره الأوزبكي في العاصمة طشقند، وذلك في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الصين في شباط من العام المقبل.

وأجرى المنتخب تحت إشراف مدربه عماد محمد وجهازه التدريبي المساعد آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الأحد، في معسكره التدريبي المقام في طشقند.

ويواصل المنتخب العراقي تدريباته في المعسكر، حيث يضم قائمة اللاعبين التالية: وسام علي، وليث ساجد، ورضا محمد فرحان، وسجاد محمد نامق، وآدم طالب، ومحمد غالب، وموسى علاء، وعباس عدنان، ومسلم موسى، وحسين فاهم، وحسن عماد، وياسر وسام، وأموري فيصل، وعلي مخلد، وأمير فياض، وليث ضياء، ويوسف قاسم، وسيداد حاجي، وكرار جعفر، وأحمد جاسم، ومصطفى نواف، واريز خوشناو، وأيمن لؤي، وعلي أكبر طاهر، ومصطفى قابيل، وحيدر حمد.

يُذكر أن منتخب شباب العراق لكرة القدم قد خسر يوم الجمعة الماضية أمام نظيره الأوزبكي في المباراة الودية الأولى بنتيجة 1-2، التي أقيمت في طشقند، ضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا 2025 في الصين.