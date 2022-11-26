شباب العراق يواجهون ماستريخت الهولندي غداً الأحد استعداداً للبطولة الآسيوية

شفق نيوز/ أجرى منتخبُ الشباب العراقي آخرَ وحداته التدريبيّة، اليوم السبت، قبيل ملاقاةِ نادي ماستريخت الهولنديّ يوم غد الأحد عند الساعةِ الثانية بعد الظهرِ بتوقيتِ العراق في معسكره المقام في مدينةِ أنطاليا التركيّة استعدادًا لنهائياتِ كأس آسيا للشبابِ آذار 2023.

ويحتل نادي ماستريخت الهولنديّ الترتيبَ الثالث في دوري الدرجةِ الأولى الهولندّي.

وشهدت الوحدةُ التدريبيّة عصر اليوم مشاركةَ جميع اللاعبين دون استثناءٍ، من بينهم المحترفون "شربل شمعون، وآدم رشيد، ومهيب خلف".

وتركزت التدريباتُ على بعضِ الأمور التكتيكيّة والتطبيقاتِ الفنيّة داخل أرضيةِ الملعب والتي يجبُ تطبيقها من قبل اللاعبين مستقبلاً، وكذلك في مباراةِ الغد أمام الفريقِ الهولندي، وضرورة العملِ على إنجاحها.

هذا وقامَ الجهازُ الفني بإلقاءِ محاضرةٍ فنيةٍ مساء أمس بعد مشاهدةِ مباراةِ منتخبنا مع تركيا وتحليلها فنياً، للوقوفِ على أبرز الملاحظاتِ التي سجلها الجهازُ الفني، وضرورة تلافيها مستقبلاً.

يذكرُ أن منتخبَ الشباب سبقَ أن خاضَ مباراتين في معسكر أنطاليا، فازَ في الأولى على فريقِ نادي الانيا سبور تحت 20 عاماً بستة أهدافٍ مقابل هدف، وتغلبَ في الثانيةِ على منتخبِ تركيا للشبابِ بهدفٍ مقابل لا شيء.