شباب العراق يواجهون لبنان ضمن بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق نظيره اللبناني اليوم الأحد، في ختام مباريات مجموعته ضمن بطولة الديار العربية - غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً.

وتقام المباراة على ملعبِ (نادي عكاظ) في مدينة الطائف السعودية عند الساعة الخامسة عصراً.

‎ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

‎وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثانٍ في المجموعات إلى الدور الثاني.

اختتم منتخبنا الشبابيّ تحضيراته، اليوم السبت في ملعبِ (مجمع الملك فهد)، استعداداً لمواجهةِ

يشار إلى ان منتخب الشباب العراقي الذي يلعب في المجموعة الثانية، نقطتين من تعادلين أمام الأردن 0-0 وألبانيا 1-1.