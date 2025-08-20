شباب العراق يواجهون دهوك ودياً للمرة الثانية استعداداً لبطولة الخليج

شفق نيوز- اربيل

يخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم اليوم الأربعاء، مباراة ودية هي الثانية أمام فريق نادي دهوك في اربيل استعدادا لبطولة الخليج الأولى للشباب .

وقال المدير الإداري للمنتخب جبار هاشم لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب سيخوض مباراة ودية اليوم مع نادي دهوك وهي المباراة الودية الثانية أمام نفس الفريق، حيث انتهت الأولى بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين .

واضاف ان المنتخب سيخوض مباراة ودية ثالثة واخيرة أمام فريق نادي نفط ميسان نهاية الاسبوع الحالي.

وبين ان وفد المنتخب سيغادر إلى السعودية مطلع الأسبوع المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للشباب بنسختها الأولى التي تستضيفها مدينة أبها السعودية الشهر الجاري .

وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر في بطولة كأس الخليج دون 20 عاماً التي تقام للفترة من 28 آب الحالي حتى 9 أيلول المقبل .

وتعادل منتخب الشباب، دون 20 عاماً، يوم الأحد الماضي، مع فريق نادي دهوك بهدف واحد لكل منهما في المباراةِ التجريبيّة التي أقيمت في ملعب هندرين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.