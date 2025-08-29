شباب العراق يواجهون البحرين بمستهل مشوار بطولة كأس الخليج

شفق نيوز- الرياض

يستهل المنتخب العراقي للشباب، اليوم الجمعة، مشواره بمواجهة نظيره البحريني في أولى مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الخليج الاولى لمنتخبات دون 20 عاماً.

وتقام المباراة في ملعب نادي ضمك بمدينة أبها السعودية عند الساعة السابعة مساء.

وتحتضن مدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً 2025، على ملعبي مدينة الأمير سلطان الرياضية ونادي ضمك وذلك خلال الفترة من 28 آب الجاري حتى 10 أيلول المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 8 منتخبات، و هي "العراق، السعودية ، قطر، الكويت، اليمن، عمان ، البحرين ومصر التي جاءت مشاركتها في البطولة بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد انسحاب الإمارات.

وقسمت المنتخبات على مجموعتين ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، قطر، الكويت واليمن، فيما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات العراق، عمان، البحرين ومصر.

ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور نصف نهائي البطولة التي تنطلق يوم الأحد 7 من شهر أيلول، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه.