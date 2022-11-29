شباب العراق يواجهون الباطن السعودي ودياً الخميس المقبل

شفق نيوز/ يستعد منتخب شباب العراق، يوم الخميس المقبل، لخوض مباراة ودية مع نادي الباطن الذي يلعب في دوري المحترفين السعودي في معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية.

وقال المدير الاداري لمنتخب الشباب، نديم كريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد نجحنا في تأمين مباراة رابعة مع فريق جيد يلعب في دوري متطورٍ آسيوياً وعربياً من أجل جني ثمار أكثر من هذا المعسكر، وستكون هذه المباراة هي آخر محطات هذا المعسكر الذي سيختتم يوم الجمعة المقبل".

يذكر أن منتخب الشباب خاض ثلاث مباريات أمام الانيا سبور تحت 20 عاماً وفاز بستة أهداف مقابل هدف ، وفاز في الثانية أمام منتخب شباب تركيا بهدف مقابل لا شيء، وخسرَ في المباراةِ الثالثة أمام ماسترخات الهولندي.