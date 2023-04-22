شباب العراق ينجحون في أول اختبار بمعسكر اسبانيا ويتغلبون على الدومينيكان

شفق نيوز/ تمكن منتخب شباب العراق لكرة القدم، يوم السبت، من تحقيق الفوز على منتخب الدومينيكان بثلاثة اهداف لهدفين في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم للشباب المقررة في الارجنتين 20 ايار/ مايو المقبل.

وسجل اهداف المنتخب العراقي، كل من اسهر علي، ويوسف أمين، وعبد القادر أيوب.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً منتخب شباب العراق إلى جانب الأوروغواي وانكلترا وتونس.

ويلاقي شباب العراق البرازيل في الودية الثانية يوم 25 من الشهر الجاري.