شباب العراق يلاقي تايلاند في مباراة حسم الصدارة

شفق نيوز/ يواجه منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، نظيره التايلاندي، في تمام الساعة 3:30 من ظهر يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات تصفيات كأس آسيا (دون 20 عاماً) التي تستضيفها تايلاند.

وتعد مباراة اليوم بين منتخبي العراق وتايلاند حاسمة لتصدر المجموعة الثامنة في التصفيات التي تضم منتخبات: تايلاند و الفلبين وبروناي، لا سيما وأن الفريقين جمعا 6 نقاط من فوزين لكل منهما وأن فوز أي منهما سيتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

يذكر أن منتخب الشباب كان قد تغلب على بروناي بـ (15) هدفاً من دون مقابل ، وعلى الفلبين بهدفين من دون مقابل ضمن تصفيات كأس آسيا دون 20 عاماً.

وحصل رئيس وفد منتخب شباب العراق، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر على موافقة الاتحاد الآسيوي لارتداء الشارات السوداء والوقوف دقيقة صمت في مواجهة اليوم الأحد أمام منتخب تايلاند ضمن تصفيات كأس آسيا دون 20 عاماً حداداً على وفاة والد عضو اتحاد المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة خلف جلال.