شباب العراق يلاقي الأولمبي الإماراتي لتحديد مراكز غرب آسيا

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي للشباب منتخب الإمارات الأولمبي، يوم السبت، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاماً.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي، نديم كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة اليوم تنطلق عند الساعة الثامنة مساءً على ملعب عبدالله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية، وأجرى المنتخب العراقي مساء أمس آخر وحداته التدريبية، ليكون جاهزا للقاء اليوم أمام الأولمبي الإماراتي".

وأضاف كريم، أن "المنتخب العراقي للشباب سيخوض مباراة اليوم لتحديد المراكز بين الفرق التي لم تتأهل للمرحلة المقبلة وهي العراق والإمارات والأردن وتايلاند".

وفي حال فاز المنتخب بلقاء اليوم، فانه سيخوض مباراته المقبلة مع الفائز من مباراة الأردن وتايلاند، لتحديد المركزين الخامس والسادس، وفي حال خسر المنتخب فسيواجه الخاسر من مباراة الأردن وتايلاند لتحديد المركزين السابع والثامن.

وأوضح أن اليوم السبت تقام مباراتان في دور نصف نهائي البطولة عند الساعة 11 مساء، إذ يواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره الكوري الجنوبي، بينما يلاقي مصر الأولمبي نظيره الأسترالي ويتنافس الفائزان على المركزين الأول والثاني والخاسران يتنافسان على المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن منتخب شباب العراق تحت 20 سنة مثل العراق في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل عدم المشاركة في البطولة لقرب منافسات فريقه في التصفيات الآسيوية في قطر، خلال شهر نيسان المقبل، والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وانطلقت بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024 في مدينة الإحساء السعودية يوم 20 آذار الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي، العراق، والسعودية، والأردن، والإمارات من منطقة غرب آسيا بالبطولة، في حين وجه اتحاد غرب آسيا دعوات لعدد من المنتخبات الخارجية عن المنطقة للمشاركة كضيوف في البطولة أبرزها، مصر، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا.