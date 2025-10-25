شباب العراق يفوز على نظيره العُماني ودياً

شفق نيوز- بغداد

فاز منتخب الشباب العراقي لكرة القدم، على نظيره العُماني بهدف واحد من دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمةِ العمانية مسقط ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا المُقبلة.

وسجل هدف فوز منتخب الشباب اللاعب علي الأكبر أمير، فيما سيخوض منتخبُ الشباب مباراةً وديةً ثانيةً أمام نظيره العُماني في 28 من الشهرِ الحالي في اختتامِ معسكره التدريبي.

وجرت مباراة منتخب الشباب مساء اليوم أمام نظيره العُماني ضمن المعسكر التدريبي لمنتخب شباب العراق الذي يمتد حتى يوم 29 من الشهر الحالي.

وبدأ منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، تدريباته الخميس الماضي، على ملعب نادي أهلي سداب، في العاصمة العُمانية مسقط ضمن المعسكر التحضيري لتصفيات كأس آسيا المقبلة.