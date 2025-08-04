شباب العراق يفوز على رديف الميناء وديا في البصرة

شفق نيوز- البصرة

حقق المنتخب العراقي للشباب تحت 20 سنة، يوم الاثنين، فوزاً مستحقاً على رديف فريق نادي الميناء ودياً في ختام معسكره في محافظة البصرة.

وجرت المباراة بين الفريقين مساء اليوم على ملعب المدينة الرياضية في البصرة.

وتمكن مننتخب شباب العراق من تحقيق الفوز على فريق رديف الميناء بأربعة أهداف مقابل هدف واحدٍ في المباراة التجريبية الثانية لمنتخب الشباب.

واقيمت المباراة ضمن المعسكر التدريبي لمنتخب الشباب تحضيراً لبطولة كأس الخليج المقررة إقامتها في مدينة أبها السعودية نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي.

وكان منتخب شباب العراق قد فاز على رديف الميناء في اللقاء الودي الأول بهدف دون مقابل.

وتأتي المبارتان الوديتان ضمن إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت (20 عاماً) والتي تقام في مدينة أبها السعودية للفترة من 28 آب/ أغسطس الحالي وحتى 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الخليج، منتخب العراق للشباب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات عمان والبحرين ومصر، حيث ستمثل البطولة الاختبار الأول لمدرب منتخب "ليوث الرافدين".