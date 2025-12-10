شباب العراق يفتتحون مشاركتهم في انطلاق بارالمبياد أسياد آسيا بالإمارات

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، اليوم الأربعاء، مشاركة لاعبي العراق الشباب في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في دولة الإمارات العربية.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للجنة ومسؤولة المكتب النسوي كوثر حسين، في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "احتفالية الافتتاح لدورة آسياد آسيا البارالمبية ستنطلق مساء اليوم عند الساعة السابعة، حيث قامت دولة الإمارات المستضيفة بتجهيز الملاعب والقاعات للدورة بشكل منظم".

وتشهد الدورة مشاركة واسعة لدول آسيوية متطوّرة إلى جانب المنتخبات العراقية التي ضمت عدداً كبيراً من الرياضيين الشباب في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكدت حسين التي ترأس وفد القوس والسهم أن ‏"منافسات المنتخبات الآسيوية المشاركة تنطلق اليوم وأن العراق سيخوض منافساته بألعاب مختلفة في الافتتاح ومنتخباتنا مستعدة لخوض غمار منافسات الدورة الآسيوية".

وأشارت إلى أن العراق "يشارك في اليوم الأول بأربعة فعاليات، هي رفع الأثقال وكرة السلة والبوتشيا وتنس الطاولة".

وأبدت حسين ثقتها الكبيرة بلاعبي العراق البارالمبيين مؤكدة أن اللجنة "تنتظر منهم تحقيق نتائج جيدة تليق باسم العراق وحصد الأوسمة في أكبر دورة قارية للألعاب البارالمبية، لا سيّما وأن العراق ولّاد للطاقات الشابة التي برزت في محافل دولية مختلفة".