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شباب العراق يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-11T07:23:36+0000
شباب العراق يغادر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية

شفق نيوز / غادر المنتخب العراقي للشباب، يوم الجمعة، عبر مطار بغداد الدولي، إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يسبق المشاركة في البطولة العربية لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري.

وترأسَ بعثة المنتخب د. حيدر عوفي، فيما تألف الجهاز الفني من عماد محمد مدربا للفريق، يساعده أحمد والي وحسان تركي ومعهم جميل مدربا للحراس، ووليد جمعة مدربا للياقة ومنتظر مجبل محللا فنيا.

وضمت قائمة اللاعبين 24 لاعبا هم: عباس كريم وحسين حسن وسجاد نهاد لحراسة المرمى، واللاعبون: زكريا طارق ومحمد قاسم ونصر سلام وعباس مانع وعباس ماجد ومسرور فخر الدين وسجاد محمد وسجاد تحسين وأمير حسن وأمير محمد وموسى سالم وعبد الله أحمد وعلي تركي وعبد القادر أيوب وعلي شاخوان وذو الفقار يونس عبد علي ومصطفى محمد واسهر علي ومحمد حسين وعلي صادق ومصطفى قاسم.

فيما سيلتحق ببعثة المنتخب يوم غد السبت، لاعب فريق الكرخ (عبد الرزاق قاسم) بسبب ارتباطه بمباراة فريقه ضد القوة الجوية اليوم في بطولة كأس العراق.

يشار إلى أن منتخب شباب العراق سيدخل معسكرا تدريبيا يستمر 9 أيام في القاهرة، قبيل الدخول في البطولة العربية التي سيخوض أولى مبارياتها في 21 من الشهر الحالي، أمام جزر القمر.

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