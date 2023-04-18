شباب العراق يغادرون إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لكأس العالم

شفق نيوز/ غادر، فجر اليوم الثلاثاء، وفدُ منتخب الشباب العراقي للدخولِ في معسكر تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 18 /4 ولغاية 4 / 5 2023، استعداداً لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع انطلاقها في 20 أيار/ مايو المقبل.

وضم وفد منتخب الشباب المغادر إلى إسبانيا 26 لاعباً، إضافةً إلى الجهازين التدريبيّ والإداري، ومن المؤمل أيضا أن يلتحقَ بوفد المنتخب ثلاثة محترفين هم كل من يوسف الأمين وآدم طالب وشربل شمعون.

وتعذرَ التحاق اللاعب علي جاسم بعد رفض ناديه، كما تعذر التحاق اللاعبين المحترفين زيدان إقبال والكسندر اوراها والاي فاضل بسبب رفض أنديتهم تفريغهم، بالإضافةِ إلى اللاعب يوسف الإمام الذي هو في طور إكمال جواز سفره العراقي.