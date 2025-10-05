شباب العراق يعود من بيروت بـ23 ميدالية.. 6 منها ذهبية (صور)

شفق نيوز- بيروت

اختتم لاعبو منتخب العراق لألعاب القوى، يوم الأحد، مشاركتهم في بطولة غرب آسيا للشباب بحصولهم على ميداليتين ذهبيتين جديدتين واثنتين من البرونز في ختام منافسات البطولة.

وارتفع عدد الميداليات التي حصل عليها شباب العراق في البطولة التي احتضنتها العاصمة اللبنانية بيروت على مدى أربعة أيام متواصلة، إلى 23 ميدالية، 6 منها ذهبية ومثلها فضية، و11 من البرونز.

وقال ميثم الحسني، مدير إعلام المنتخب، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبة نرجس حسين حصدت ذهبية سباق 1500 م، في حين تمكّن اللاعب أحمد فراس من خطف ذهبية سباق العشاري".

وأضاف الحسني، ان "اللاعبة بنت الهدى إبراهيم حصلت على برونزية في فعالية رمي القرص".

وحصل فريق التتابع 4x400 المؤلف من محمد صادق وسام، خالد عباس، كرار زمن وعبد الرحمن خالد على البرونزية الثانية.