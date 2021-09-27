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شباب العراق يعسكر في تونس استعداداً لغرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-27T06:39:38+0000
شباب العراق يعسكر في تونس استعداداً لغرب آسيا

شفق نيوز / يغادر وفد المنتخب العراقي للشباب تحت 18 عاماً لكرة القدم، يوم السبت المقبل، إلى تونس للإقامة في معسكر تدريبي هناك، استعدادا لبطولة غرب آسيا المقررة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للفترة من 21 إلى 30 من تشرين الثاني المقبل.

وقال مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر التدريبي سيبدأ يوم السبت المقبل ويستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر ذاته، وذلك استعدادا لبطولة غرب آسيا المقررة في أربيل".

وأضاف محمد، أن "المنتخب سيخوض مواجهتين وديتين خلال المعسكر التدريبي أمام نظيره منتخب تونس في الخامس من الشهر المقبل، والعاشر من نفس الشهر".

وأعرب عماد محمد، عن أمله أن "تؤمن للمنتخب مباراة إضافية أخرى للوقوف على تشكيلة المنتخب ومدى استعداده لبطولة غرب آسيا المقبلة".

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