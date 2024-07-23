شباب العراق يعسكرون في البصرة ويواجهون البحرين واليمن ودياً

شفق نيوز/ يدخل منتخبُ شباب العراق في معسكرٍ تدريبيّ في البصرة مطلع الشهر آب / أغسطس المقبل، تتخلله أربع مباريات ودية أمام منتخبي البحرين واليمن.

وقال المديرُ الإداريّ للمنتخب نديم كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبَ الشباب سيدخل في معسكرٍ تدريبيّ في مدينة البصرة للفترة من الأول حتى 13 من شهر آب / أغسطس المقبل، وسيواجه منتخبي البحرين واليمن للشباب ودياً في المعسكر، وذلك ضمن منهاجِ إعداده لتصفيات كأس آسيا المرتقبة".

وأضاف، "سيلعب منتخبُ الشباب أمام نظيره البحريني يومي 3 و 6 ، وأمام نظيره اليمني يومي 9 و 12".

يذكر أن منتخب الشباب العراقي يتأهب لتصفياتِ كأس آسيا التي تنطلق في 21 من شهر أيلول / سبتمبر المقبل في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند والفلبين وبروناي، ويتأهل بطلُ المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى النهائيات أيضاً.