شباب العراق يخوض وديتين مع نظيره العماني في بغداد وينتظر الأردن وطاجيكستان

شفق نيوز/ اكد مدير المنتخب العراقي للشباب نديم كريم، يوم الخميس، ان العاصمة بغداد ستستضيف مباراتين وديتين لمنتخبي الشباب العراقي ونظيره العُماني مطلع شهر حزيران المقبل.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي اتفق مع نظيره العماني على اقامة مباراتين وديتين في بغداد يومي ( 2 - 5 ) من شهر حزيران المقبل، بين منتخبي الشباب".

واضاف كريم، ان "المنتخب العُماني سيحضر الى بغداد يوم 31 من شهر ايار الحالي ويغادر يوم 6 من شهر حزيران المقبل استعداداً لخوض المواجهتين الوديتين".

واشار كريم الى ان "الاتحاد بعث دعوة لنظيريه الاردني والطاجيكستاني لخوض ماراتين وديتين، وتمت تمت الموافقة المبدئية"، موضحا أن "الاتحاد في تواصل مع اتحادي الاردن وطاجكيستان للاتفاق النهائي على موعد المباريات الودية".

وتابع ان "منتخب الشباب يواصل تدريباته باشراف الجهاز الفني الذي يترأسه المدرب عماد محمد بغية استمرار اللاعبين والتأقلم أكثر فيما بينهم".

يذكر ان المنتخب العراقي شارك في بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة بقيادة عماد محمد بعد تأهله للمرة الأولى منذ مشاركته لآخر مرة عام 2013 ، وذلك بعد أن ضمن مقعده بالتأهل للمربع الذهبي في كأس آسيا للشباب التي أقيمت في أوزبكستان 2023.