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    • شباب العراق يخسر أمام نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

    شباب العراق يخسر أمام نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة
    2026-07-10T15:28:47+00:00

    شفق نيوز- عمان

    خسر منتخب شباب العراق، يوم الجمعة، أمام نظيره الفلسطيني، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً لكرة السلة. 

    ‏وتمكن المنتخب الفلسطيني من تحقيق الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 84 - 66 نقطة، في البطولة التي تستضيفه الأردن، للفترة من 7 ولغاية 11 من شهر تموز/يوليو الجاري.

    وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام إلى نهائيات بطولة آسيا التي ستقام في الهند. 

    وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد أعلن عن 18 لاعباً يمثلون منتخب الشباب للمشاركة في البطولة التي انطلقت بدءاً من اليوم.

    وكان المنتخب العراقي قد خسرت مباراته الأولى أمام لبنان بنتيجة 91-60 نقطة، والثانية أمام منتخب شباب الأردن بنتيجة 81-63 نقطة. 

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