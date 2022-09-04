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شباب العراق يخسر أمام أربيل ودياً وتحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-04T20:25:33+0000
شباب العراق يخسر أمام أربيل ودياً وتحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز / خسرَ منتخبُ الشَباب أمام فريقِ أربيل بهدفٍ من دون مقابلٍ في المُباراةِ التي استضافها، اليوم الأحد، ملعبُ فرانسو حريري في أربيل، والتي تأتي ضمن استعداداتِ المُنتخبِ للتصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا.

يذكرُ أن منتخبَ الشَباب تغلبَ في مباراته الأولى على فريقِ نوروز بهدفين مقابل لا شيء، ومن المقرر أن يخوضُ مباراته الوديّة الثالثة أمام فريقِ الحدود، يوم الأربعاء المُقبل.

في شأن آخر، حددت لجنةُ الصالات والشاطئيّة، الأول من شهر تشرين الأول المقبل، موعداً لانطلاقِ دوري الكرةِ الشاطئيّة للموسم (2022 / 2023).

وقالَ عُضو اللجنة، هاشم رويض، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنةَ حصلت على مُوافقةِ الاتّحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، بتحديدِ موعد انطلاقِ دوري الكرةِ الشاطئيّة، وتمّ الاتفاقُ على  تهيئةِ جميع مُستلزماتِ نجاحه".

وأضافَ رويض، أن "الدوري تمّ توزيعهُ بين أربع مجموعاتٍ هي (مجموعة بغداد - مجموعة الفرات الأوسط - المجموعة الجنوبية - المجموعة الشمالية)".

ولفت إلى تأهلِ "أربعة فرقٍ من مجموعةِ بغداد، وفريقين من كل مجموعةٍ من المَجموعاتِ الأخرى، إلى الأدوارِ النهائيّةِ التي تحتضنها العاصمةُ بغداد".

وأعربَ رويض، عن أمله أن يكون "استئنافُ الدوري نقطةَ تحولٍ في مَسارِ اللعبة وتطويرها، وخطوةً لاكتشافِ الطاقات والمواهب الشَابةِ من أجل ضمها للمُنتخبِ الوطني".

واختتمَ رويض حديثه بالقول: "نسعى إلى مُواصلةِ العمل بهمةٍ عاليةٍ لإظهارِ الدوري بأفضل صورةٍ من النواحي الفنيّة والإداريّة والتنظيميّة".

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