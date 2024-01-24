شباب العراق يخسرون أمام الأردن ودياً

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للشباب أمام نظيره الأردني بهدفين من دون مقابلٍ، اليوم الأربعاء، في المباراة التي ضيفها ملعب "سيدا" في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث شهد هذا الشوط إضاعة المنتخب العراقي الشبابي ركلة جزاء أهدرها اللاعب مصطفى قابيل، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الأردني بتسجيل هدفين بعد استغلالهم الفرص المتاحة لهم، بينما لم ينجح شباب العراق بالتسجيل بعد إهداره بعض الفرص التهديفية.

هذا وأشرك مدرب المنتخب العراقي عماد محمد في الشوط الثاني العديد من اللاعبين البدلاء للوقوف على مستوياتهم الفنية، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين للاستفادة من هكذا مبارياتٍ تجريبية.

ومن المؤمل أن يخوض منتخب الشباب العراقي لقاءً ثانياً في 27 من هذا الشهر أمام نادي شاختار دونستك الأوكراني.