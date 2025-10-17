شباب العراق يختتم معسكر دهوك بالفوز على زاخو

شفق نيوز- دهوك

اختتم منتخبُ الشباب دون 20 عاماً، يوم الجمعة، معسكره التدريبيّ في مدينةِ دهوك بفوزه على فريق زاخو بنتيجة 4 -2 في المباراة التي جرت بينهما في ملعب زاخو.

واستمر المعسكرُ التدريبيُّ لمدة عشرة أيام، خاض خلالها الفريقُ مباراةً تجريبيةً أولى أمام فريقِ دهوك، وخسر بهدفين من دون رد.

ومن المؤملِ أن يدخلَ منتخبُ الشباب معسكراً تدريبياً في سلطنةِ عُمان الأسبوع المقبل، بهدفِ رفع حالة الانسجام بين اللاعبين، ودرجة اللياقة البدنيّة تأهباً للاستحقاقاتِ المُقبلة.