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شباب العراق يختتمون معسكر أربيل ويغادرون الى الكويت لخوض تصفيات كأس آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-11T16:58:48+0000
شباب العراق يختتمون معسكر أربيل ويغادرون الى الكويت لخوض تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ اختتم منتخب الشباب العراقي، يوم الثلاثاء، مُعسكره التدريبيّ في مُحافظةِ أربيل والذي استمرَ عشرةَ أيامٍ استعداداً للدخولِ في تَصفياتِ كأس آسيا التي تنطلقُ في الرابع عشر من الشهرِ الحالي في دولةِ الكويت.

ويغادرُ وفدُ منتخب الشباب إلى دولةِ الكويت صباح الغد الأربعاء مُتألفاً من عُضو الاتحاد خلف جلال رئيساً وبدر ناصر نائباً ونديم كريم مديراً إدارياً، وعماد محمد مدرباً وحيدر جبار وحسان تركي وأحمد والي مساعدين، ومنتظر كولي محللاً فنياً ووليد جمعة مُدرباً للياقة، وقحطان المالكي منسقاً إعلامياً وحسن خليفة مصوراً، وأحمد خصيف وفلاح جاسم معالجين وعماد جبار رسن وعدي جبار إداريين.

واختارَ الجهازُ الفنيّ (23) لاعباً لتمثيلِ المنتخب في التصفياتِ الآسيويّة، وهم كلٌ من: إسماعيل أحمد، اسهر علي، سجاد محمد فاضل، حيدر عبد الكريم، سجاد محمد مهدي، عباس ماجد، حسين حسن، عباس فاضل، عبد الرزاق قاسم، علي صادق، عباس كريم، كاظم رعد، عمران زكي، حسين كاظم، بلند ازاد، عبد الله أحمد، محمد جميل، عباس مانع، حسين علي، عبود رباح، علي عباس، محمد قاسم، مسلم موسى.

ووصلَ وفدُ منتخب الشباب إلى البصرة عبر مطارها مساء اليوم بعد توديعه من قبل عُضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، وسيغادرها مُتوجهاً إلى دولةِ الكويت صباح الغد للدخولِ في غِمار تصفياتِ كأس آسيا للشباب 2023، حيث سيلاقي في افتتاحِ مِشواره بالتصفياتِ نظيره الهندي في الرابع عشر من الشهر الحالي في الساعةِ الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة المُقبل في ملعبِ علي سالم الصباح.

وأكدَ مدرب منتخب الشباب عماد محمد، "إكمالَ الاستعدادات الفنيّةِ للدخولِ في التصفياتِ الآسيويّة، واصفاً إياها بالبُطولةِ بالجيدة، متمنياً الظهورَ بصورةٍ مناسبةٍ وعكس وجهٍ طيبٍ عن الكرةِ العراقيّة رغم صُعوبةِ المُواجهات التي سنلاعبُ فيها منتخباتَ الهند وأستراليا والكويت".

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