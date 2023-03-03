شباب العراق يختتمون تدريباتهم استعداداً لملاقاة أوزبكستان في البطولة الآسيوية

شفق نيوز/ اختتم منتخبُ الشباب العراقي آخرَ وحداته التدريبيّة، عصر اليوم الجمعة، في الملعبِ الفرعيّ لنادي بونيودكور في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند استعداداً لملاقاة أوزبكستان في ثاني مبارياته ضمن نهائياتِ كأس آسيا للشباب 2023.

وشهدت تدريباتُ منتخب الشبابِ حضورَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وأعضاء اتحاد الكرةِ محمد ناصر وخلف جلال.

وتركزت حول اختيارِ التشكيلة الأنسب لملاقاةِ أوزبكستان، والتكتيك الخاصّ لتلك المباراة، وبعض التمرينات الخاصة، وكيفيّة الحد من خطورةِ المنتخب الأوزبكي الذي من المنتظر أن تسانده جماهيره بشكلٍ كبيرٍ في مباراةِ الغد، والتعامل مع دقائق المباراة، بالإضافةِ إلى تكليفِ بعض اللاعبين بعددٍ من الواجبات التي يفترض تطبيقها.

من جانبه حث مدرب المنتخب عماد محمد اللاعبين على بذل قصارى جهدهم في مباراةِ الغد التي لو حققَ فيها منتخبنا الانتصار لضمن التأهلَ إلى الدور الثاني بنسبةٍ كبيرةٍ جدًا.

وستشهد مباراة الغد غيابَ اللاعب شربل شمعون بسبب تلقيه البطاقة الحمراء أمام إندونيسيا، كما وصلَ خطابٌ من الاتحاد الآسيويّ يبلغ الوفد العراقيّ بحرمان اللاعب شربل شمعون لمباراتين، في قرارٍ أثار استغراب الجميع في بعثةِ المنتخب برغم أن العراق قدّم اعتراضاً أساساً على البطاقةِ الحمراء للاعب الذي تلقاها في مباراةِ إندونيسيا وحرمانه لمباراة، لكنه تفاجأ بخطابِ الاتحاد الذي وصل عصر اليوم يبلغه بالقرار الذي اتخذه بحق اللاعب العراقي، من جانبه سيقدم العراقُ طعناً بهذا القرار الذي تمّ اتخاذه من قبل الإتحاد الآسيوي.

يذكر أن مباراة المنتخب ستقام يوم غدٍ السبت أمام أوزبكستان في ملعبِ بونيودكور عند الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت أوزبكستان، الخامسة بتوقيت العراق، وسيقودها طاقم تحكيم مؤلف من الدوليّ الإماراتي يحيى الملا، ويساعده أحمد سعيد الراشدي من الإمارات أيضاً، وفيصل عيد الشمري من دولة قطر ، بينما سيكون الحكم الرابع هو البحريني عمار إبراهيم حسن.