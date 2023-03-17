شباب العراق يختتمون تحضيراتهم لخوض مباراة اللقب الآسيوي السادس غداً (صور)

شفق نيوز/ اختتم منتخب شباب العراق تحضيراته بإجراء آخر وحداته التدريبية، مساء اليوم الجمعة، استعداداً لملاقاة نظيره الاوزبكي في نهائي كأس آسيا دون 20 عاماً وعينه على اللقب السادس.

وحضر التدريبات التي امتدت لساعة ونصف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضوا المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة محمد ناصر وخلف جلال"، إضافة الى عضو الوفد علي جابر.

وذكر بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "التدريبات تركزت على تمارين اللياقة البدنية الخفيفة، وتطبيقات تكتيكية نظمها الجهاز التدريبيّ للاعبين، واختيار التشكيلة التي سيلاقي فيها المنتخب الأوزبكي، بالإضافة للتدريب على بعض المفردات الخاصة، وكذلك التدريبات على ركلات الجزاء الترجيحية، التي قد يلجأ إليها المنتخبان في حالة التعادل في الوقتين الأصلي والأشواط الإضافية، خصوصاً أن منتخب أوزبكستان فاز في ربع نهائي البطولة على أستراليا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، وكذلك في نصف النهائي على كوريا الجنوبية، بينما تغلب العراق في ربع النهائي على إيران بهدف مقابل لاشيء، بينما تغلب على اليابان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية".

وستنطلق مباراة الغد عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أوزبكستان، الخامسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، والتي سيستضيفها ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج، والتي نفدت تذاكره منذ يوم أمس الخميس، فيما تزامنت فترة تدريبات المنتخب مع حضور الجماهير الاوزبكية التي احتشدت قرب بوابات ملعب المباراة للحصول على التذاكر، حيث وصل سعر التذكرة إلى نحو 70 دولاراً برغم أن القناة الأوزبكية ستنقل المباراة عبر البث المحلي، بينما سيتم نقلها عبر أكثر من 40 قناة حول العالم وإلى أكثر من 110 بلدان حول العالم بينهم العراق التي ستنقلها قناة الرابعة الرياضية التي غطت تدريبات المنتخب طيلة أيام البطولة.

ولم يصل حتى الآن، تبليغ رسمي بخصوص تعيين طاقم تحكيمي للمباراة النهائية كما هو معمول في المباريات السابقة.

ومن المقرر أن تتابع مباراة الغد على المدرجات قيادات الدولة الأوزبكية وكذلك قيادات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما سيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض لمواجهة نظيره الاوزبكي.