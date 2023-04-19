شباب العراق يحطون في إسبانيا استعداداً لنهائيات كأس العالم

شفق نيوز/ وصل وفد منتخب الشباب العراق إلى إسبانيا، فجر الأربعاء، وذلك للدخول في معسكرٍ تدريبيّ للفترة من 18 من هذا الشهر إلى الرابع من الشهر المقبل، تتخلله 4 مبارياتٍ استعداداً لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع انطلاقها في 20 أيار/ مايو المقبل.

ويترأس وفد منتخب الشباب محمد ناصر عضو الاتحاد، وعضو الاتحاد خلف جلال نائباً لرئاسة الوفد، ونديم كريم مديراً إدارياً، وكلٌ من عماد محمد مدرباً، وحيدر جبار، حسان تركي، أحمد والي مدربين مساعدين، ونوري عبد زيد مدرباً للحراس، ووليد جمعة مدرباً اللياقة البدنيّة، ومنتظر مجبل محللاً فنياً، وقحطان المالكي منسقاً إعلامياً، وحسن خليفة مصورا، وفلاح جاسم، أحمد خصيف معالجين، وعماد جبار وعدي جبار إداريين ، و23 لاعباً هم كلٌ من: عمران زكي، حسين حسن، عباس كريم، كاظم رعد، سجاد محمد مهدي، عباس فاضل، سجاد محمد فاضل، رومان دولاتشي، علي عباس، عباس مانع، عباس ماجد، علي صادق، محمد عماد، محمد جميل، أسهر علي، عبود رباح، عبد الرزاق قاسم، حيدر عبد الكريم، مسلم موسى، عبد القادر أيوب، إسماعيل أحمد، مصطفى قابيل، حسن علي حسين.

بالإضافةِ إلى ذلك سيلتحق اللاعب علي طاهر أكبر اليوم الأربعاء بوفد المنتخب، بينما سيلتحق المحترفون كل من آدم طالب، يوسف الأمين، شربل شمعون بوفد المنتخبِ تباعاً، بينما من المؤمل تواجد اللاعب علي جاسم بعد 22 من هذا الشهر.

كما تعذر التحاق اللاعبين المحترفين زيدان إقبال والكسندر اوراها والاي فاضل بسبب رفض أنديتهم تفريغهم في الوقت الحالي، فضلاً عن اللاعب يوسف الإمام الذي هو في طور إكمال جواز سفره العراقي.

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخب مرانه الأول اليوم الأربعاء، عند الساعة السادسة مساءً له في معسكره في مدينةِ روتا الإسبانيّة.