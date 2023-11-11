شباب العراق يحطون في النجف لملاقاة سوريا ودياً وهذه قائمة اللقاء

شفق نيوز / وصل يوم السبت، وفد منتخب شباب العراق إلى محافظة النجف، لخوضِ مباراتين وديتين أمام منتخب سوريا للشباب، يوم 16 و17 من شهر تشرين الثاني الجاري، استعداداً للاستحقاقاتِ المقبلة.

واختار الجهازُ التدريبيّ، بقيادة عماد محمد، لهاتين المواجهتين قائمةً مؤلفةً من (25) لاعباً، ضمت كلاً من: وسام علي، ليث ساجد، علي جدعان، مسلم موسى، محمد غالب، موسى علاء، يعسوب ناطق، علي كريم، محمد جميل، أوس فراس، حسين فاهم، مصطفى علاء، ليث ضياء، أمير فياض، علي رحيم، مصطفى نواف، حيدر حمد، كرار جعفر، سيداد حاجي، جابر محمد، علي أكبر، مؤمل محمود، علي مخلد، أموري فيصل، ياسر علي.

هذا وتعذرَ التحاقُ آدم طالب، ورومان دولاتشي، لارتباطهما مع أنديتهما خارج العراق.