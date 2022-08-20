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شباب العراق يحصدون 14 ميدالية في بطولة العالم للمواي تاي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-20T13:53:21+0000
شباب العراق يحصدون 14 ميدالية في بطولة العالم للمواي تاي

شفق نيوز/ حصد منتخب شباب العراق للمواي تاي، يوم السبت، 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم للشباب.

وفاز عشرة لاعبين عراقيين من أصل 16 لاعباً مشاركاً ضمن منتخب الشباب، وحصل ابا الفضل عباس 29 كغم على الميدالية الذهبية في القتال، والميدالية الفضية في واي كرو.

كما فاز اللاعب علي محمود 34 كغم بالذهبية في فعالية واي كرو، والبرونزية في القتال، فيما نال مصطفى اسامة 51 كغم الميدالية الفضية في القتال، وكذلك يوسف خالد 48 كغم حصل على الميدالية الفضية بفعالية واي كرو، والبرونزية في القتال.

وحصد اللاعب وحيدر علي 40 كغم على البرونزية في القتال، وأيضاً الميدالية البرونزية بفعالية واي كرو، ومثله فاز مصطفى محمد بالبرونزية في فعالية واي كرو، وصلاح صفاء 54 كغم البرونزية في القتال، وياسر غسان 46كغم أيضاً البرونزية في القتال، وحسين كامل 71 كغم البرونزية في القتال، وعبد الله شوقي 45 كغم البرونزية في القتال.

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