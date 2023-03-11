شباب العراق يتأهل للدور نصف نهائي كأس آسيا على حساب نظيره الإيراني ويضمن الذهاب لكأس العالم

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لدور نصف نهائي كأس آسيا للشباب تحت سن 20 سنة بعد تحقيقه الفوز على نظيره الايراني بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة 90+1 .

وبهذا التأهل ضمن المنتخب العراقي تأهله لمونديال كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم المقررة هذا العام 2023 بنسختها الثالثة والعشرون والتي ستستضيف منافساتها أندونيسيا، والتي ستكون أول بطولة تستضيفها البلاد من نوعها.

وجرت مباراة المنتخبين عند تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بتوقيت العاصمة بغداد، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها اوزبكستان.