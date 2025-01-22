شباب العراق يتوجه إلى تايلاند استعدادا لبطولة آسيا في الصين

شفق نيوز/ يغادر وفد منتخب العراق للشباب، يوم الأربعاء، إلى تايلاند لخوض مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب.

وقال المدير الإداري للمنتخب نديم كريم لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيبدأ رحلة إعداد أخيرة قبل مشاركته بنهائيات كأس آسيا وسيخوض خلال إقامته ثلاث مباريات ودية استعدادا للبطولة".

وأضاف، أن "المعسكر الأخير المقرر في تايلاند سيكون كمرحلة اعداد أخيرة يخوض خلالها ثلاث مواجهات ودية مع منتخبي تايلاند وكوريا الجنوبية، استعدادا لبطولة آسيا التي تنطلق في الصين يوم 12 من شباط المقبل".

وبين أن "مدرب المنتخب عناد محمد وتابع مستويات فرق مجموعتان ووضع الحلول المناسبة لكل منتخب"، مضيفا أن "منتخب شباب العراق سيلعب ضمن المجموعة الثانية لبطولة آسيا إلى جانب منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية".