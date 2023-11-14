شباب العراق يتهيئون لسوريا في مباراة مغلقة اعلامياً

شفق نيوز/ يواجه منتخب الشباب العراقي نظيره السوري في مباراة ودية تجري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء في ملعب النجف الدولي.

ويقود مباراة اليوم طاقم تحكيم دولي عراقي مؤلف من محمد سلمان، أكرم علي، جهاد عطية، واثق محمد.

وقال مدرب المنتخب الشبابي العراقي عماد محمد لوكالة شفق نيوز، جاهزون للقاء اليوم بعد التحاق جميع اللاعبين، مبينا ان الفريق اجرى اخر وحداته التدريبية مساء أمس بملعب النجف الدولي .

واضاف ان مباراتنا اليوم أمام منتخب سوريا في ملعب النجف ستكون مغلقة اعلامياً باتفاق بين الطرفين .

واوضح ان اتحاد الكرة لم يقصر واهتم بالمنتخب باقامة المعسكر وتأمين مباريات ودية أسوة بالمنتخبات الاخرى، مبينا ان هذا جانب مهم في إعداد اللاعبين وتجهيزهم للاستحقاقات الدولية المقبلة .

وكان وفد المنتخب السوري للشباب قد وصل الأحد الماضي إلى مطار النجف استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب شباب العراق في الرابع عشر والسابع عشر من هذا الشهر في ملعب النجف الدولي .