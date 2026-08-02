شباب العراق يتغلب ودياً على أمانة بغداد بهدف دون رد

شفق نيوز- بغداد

فاز المنتخب العراقي للشباب (تحت 20 عاماً)، مساء الأحد، على فريقِ نادي أمانة بغداد بهدفٍ واحدٍ من دون ردّ، في المباراةِ الودية التي جرت على ملعبِ أمانة بغداد.

وتدخل هذه المباراةُ ضمن تحضيراتِ منتخبِ الشباب المتواصلة للمُشاركةِ في تصفياتِ كأسِ آسيا للشباب التي تستضيفها تايلاند.

وسجل هدفَ المباراةِ الوحيد اللاعبُ مؤمل مالك صباح، في اللقاءِ الذي منح فيه الملاكُ التدريبيّ الفرصةَ لعددٍ من اللاعبين؛ بهدفِ الوقوفِ على جاهزيتهم الفنيّة والبدنيّة قبل الاستحقاقِ القاريّ المُقبل.