شباب العراق يتغلب على رابيرسويل السويسري بخماسية

شفق نيوز/ تغلب منتخب العراق للشباب، عصر اليوم الثلاثاء، على فريقِ رابيرسويل السويسري تحت 20 عاما بخمسة أهداف من دون مقابل، في ختام معسكره الإعدادي في مدينةِ أنطاليا التركية استعدادا لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل.

وشهد شوطا المباراة سيطرة عراقية تامة رغم أن مدرب منتخب الشباب "عماد محمد" أشرك تشكيلة مغايرة عن المباراةِ السابقة، حيث أنهى الشوط الأول بتقدمه بهدفين جاءا عن طريق محمد عماد محمد في الدقيقة 22 الذي أودع كرته بهدوء في مرمى الفريق السويسري، تبعه بهدف ثان في الدقيقة 42 عن طريق رأسيةِ عباس مانع، بينما ألغى حكم المباراة التركي هدفا للمنتخب العراقي بسبب التسللِ لينتهي هذا الشوط بهدفين للعراق.

وفي الشوطِ الثاني عزز المنتخب العراقي تقدمه، حيث أضاف عبد القادر أيوب الهدف الثالث عن طريق ركلةِ جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة 52، ومن ثم أضاف المحترف في ويسترن يونايتد الأسترالي شربل شمعون الهدف الرابع في الدقيقة 73 بطريقة جميلة، تبعها هدف أجمل آخر بعد عدةِ نقلات بين لاعبي شباب العراق أكملها حسن علي بكعب القدم في الدقيقة 79، وكاد أن يضاعف النتيجة لولا بعض الفرص الضائعة، لتأتي بعد ذلك صفارة الحكم التركي بنهايةِ المباراة بفوز منتخب شباب العراق بخمسة أهداف مقابل لا شيء للفريق السويسري.

يذكر أن المنتخب العراقي للشباب سيعود مساء غد الأربعاء إلى العاصمةِ بغداد بعد انتهاءِ معسكره الإعدادي الذي استمر 12 يوما في مدينة أنطاليا تخللته 4 مباريات أمام طاجكستان وانتهت بالتعادل السلبي، بينما تغلب على قيرغستان بهدفين لهدف، وتعادل مع الأردن بهدف لهدف، وفاز على فريق رابيرسويل بخماسية نظيفة.

وسيتواجد منتخب شباب العراق في نهائياتِ كأس آسيا في المجموعةِ الأولى التي تضم البلد المضيف أوزبكستان إلى جانب سوريا وإندونيسيا.