شباب العراق يتعرض لأول خسارة في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

من مباراة العراق مع لبنان

شفق نيوز- عمّان

‏خسر المنتخب العراقي لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة، أمام نظيره اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا لكرة السلة بفارق 31 نقطة وبنتيجة 91-60 نقطة.

‏ويلعب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات لبنان وسوريا في البطولة التي تستضيفها الأردن للفترة من 7 ولغاية 11 تموز/ يوليو الجاري.

وستتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام إلى نهائيات بطولة آسيا التي ستقام في الهند.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة قد أعلن عن 18 لاعباً يمثلون منتخب الشباب للمشاركة في البطولة التي انطلقت اليوم.