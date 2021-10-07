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شباب العراق يتعادل ودياً أمام تونس

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-07T20:14:39+0000
شباب العراق يتعادل ودياً أمام تونس

شفق نيوز / تعادلَ منتخبُ شباب العراق، أمام صاحب الأرض والضيافة نظيره المنتخب التونسي، في مباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس، على ملعب المنزه الدولي في العاصمة تونس.

وأثنى مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، على الأداء الذي قدمه اللاعبون طوال الدقائق التسعين للمباراة، مبدياً قناعته بالواجبات التي طبقوها من الجمل التكتيكية والانضباط العالي في المستوين الفني والبدني.

وقالَ محمد، إن "مواجهة المنتخبات القوية الإفريقية والعربية بقيمة المنتخب التونسي تزيد من خبرة اللاعبين وانسجامهم، وكذلك ثقتهم بأنفسهم قبيل البطولات الرسمية المقبلة.

وأوضحَ أن "لدى هؤلاء اللاعبين الكثير ليقدموه في الفترة المقبلة، وثقتي بهم كبيرة"، متمنياً أن يتم "الاهتمام بهذا الجيل بشكل أكثر من قبل المؤسسات الرياضية والحكومة العراقية من أجل الحفاظ عليه لفترة طويلة تكون مميزة للكرة العراقية".

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، حديثه بالقول: "هدفي واضح منذ البداية، وهو تكوين جيل حقيقي ومميز يكون نقلةً نوعيةً للكرة العراقية ويعيدها إلى المسار الصحيح، لذلك توجهنا نحو المعسكرات الخارجية التي تكون قيمتها الفنية كبيرةً، وتمنحك الفرصة لمواجهة المنتخبات القوية بعيداً عن منتخبات المنطقة التي هي من تستفيد من مواجهة منتخب العراق أكثر من فائدتنا".

يشارُ إلى أن المنتخب العراقي للشباب كان قد دخل معسكراً تدريبياً في تونس، وسيواجه صاحب الأرض المنتخب التونسي في مباراة ودية ثانية بعد ثلاثة أيام.

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