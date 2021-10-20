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شباب العراق يتعادل ودياً أمام الترجي التونسي

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T18:47:43+0000
شباب العراق يتعادل ودياً أمام الترجي التونسي

شفق نيوز / تعادلَ المنتخب العراقي لكرة القدم للشباب أمام مستضيفه رديفِ الترجي التونسي، بهدفٍ لكليهما في المواجهةِ التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء على ملعبِ المنزه الدوليّ في العاصمة التونسيّةِ تونس.

وحملَ هدف منتخب الشباب إمضاءَ اللاعب (محمد جميل) في الدقيقةِ 85 من المباراة بعد أن تقدمَ رديفُ الترجي في الشوط الأول بهدفٍ نظيفٍ.

وقدّمَ المنتخب الوطني للشباب مستوىً مميزاً في الجانبين الدفاعي والهجومي من خلال انضباطِ لاعبيه بالرسم التكتيكي الذي وضعهُ الجهازُ الفني بمواجهةِ فريقٍ منظمٍ خاضَ المباراة بلاعبيه المحترفين و 10 من لاعبي فريق الترجي الأول الذي حضرَ مدربه (راضي الجعايدي) اللقاءَ لمتابعة لاعبيه بمواجهة منتخب الشباب، مبدياً إعجابه بما قدمه اللاعبون.

وعملَ مدرب منتخب الشباب (عماد محمد) على الدفعِ بأفضل لاعبيه خلال مواجهةِ الترجي، والاستقرار على التشكيلِ من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين، وكسب أكبر فائدة فنية من معسكر تونس التدريبي استعداداً للدخولِ في بطولة غرب آسيا التي ستقامُ الشهرَ المقبل في محافظة أربيل .

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