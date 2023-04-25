شباب العراق يتعادل مع البرازيل في مباراة ودية

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق للشباب مع نظيره البرازيلي ايجابيا 1-1 اليوم الثلاثاء في ثاني مبارياته التجريبية، والتي أقيمت على الملعب البلدي في مدينة خيريز الإسبانية.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب شباب العراق بهدف دون مقابل لنظيره البرازيلي جاء بأقدام قائد الفريق عبد الرزاق قاسم من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 45+1، وفي الشوط الثاني سجل البرازيل هدف التعديل عن طريق اللاعب سانتوس سيكي.

وتأتي مباراة اليوم ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم للشباب المقررة إقامتها في الارجنتين في العشرين من شهر ايار المقبل.

وكان المنتخب العراقي فاز في مباراته الودية الاولى التي جرت في اسبانيا على منتخب الدومينيكان 3-2.