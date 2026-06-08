شباب العراق يتعادل مع الاردن ودياً في تركيا

شفق نيوز- بغدادتعادل المنتخب العراقي للشباب سلبيا من دون اهداف، اليوم الاثنين، مع نظيره الاردني ودياً في مدينة يلوا التركية.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب يلوا.وتأتي المواجهة الودية الثانية لشباب العراق ضمن استعدادات المنتخب العراقي للمشاركة في التصفيات الاسيوية المقررة في اب المقبل.

وكان منتخب الشباب العراقي (تحت 20 عاماً) حقق الفوز في المباراة التجريبية الاولى التي جرت في مدينة يلوا على منتخب شباب بنما بهدف وحيد من دون رد، مساء الخميس الماضي.

واوقعت قرعة التصفيات الاسيوية المنتخب العراقي في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات الامارات وتايلاند (المستضيفة) وتركمانستان، على ان تقام منافسات البطولة بنظام التجمع المركزي خلال الفترة من 25 اب ولغاية 6 ايلول المقبلين.