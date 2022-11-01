 شباب العراق يباشر استعداداته لنهائيات كأس آسيا.. صور 

شفق نيوز/ باشر منتخب الشباب تدريباته الأوليّة، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة بغداد (البرج) استعدادًا لنهائيات كأس آسيا التي ستضيفها أوزبكستان من الأول إلى الثامن عشر من شهر آذار 2023.

وشارك في التدريبات (29) لاعباً، بينما غاب عنها بعض اللاعبين بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم المحليّة والأجنبيّة، وسيلتحقون تباعاً بتشكيلة المنتخب.

وتركزت التدريبات على بعض التقسيمات الجماعيّة والتدريبات البدنيّة.

ومن المؤمل أن يدخل منتخب الشباب معسكراً تدريبياً منتصف الشهر الحالي في تركيا في أولى المحطات الإعداديّة لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في آذار من العام 2023.

وضمت مجموعة المنتخب العراقي أوزبكستان البلد المضيف وسوريا وإندونيسيا.