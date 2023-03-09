شباب العراق يباشرون تدريباتهم استعداداً لمواجهة إيران

شفق نيوز / باشر منتخب شباب العراق، يوم الخميس، تدريباته في الملعبِ الفرعيّ لنادي بونيودكور استعداداً لملاقاةِ إيران يوم السبت المقبل، لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً التي تستضيفها أوزبكستان.

ومنح الجهاز التدريبيّ للمنتخب، يوم أمس، راحةً لجميع اللاعبين، بينما باشر اليوم تدريباته التي اختصرت على بعض المفردات التدريبيّة الخاصة، وتدريبات اللياقة البدنية.

والتقى مدربُ منتخب الشباب عماد محمد، مجموعةً من اللاعبين على انفرادٍ للتحدث معهم حول المباراة المقبلة التي ستنقل المنتخبَ إلى نهائيات كأس العالم إذا تحقق الفوز فيها.

من جانبه، تابع الجهازُ التدريبيّ مباريات المنتخب الإيراني التي خاضها في النهائياتِ الآسيويّة ودوّن بعض الملاحظات عنها.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المنظمة لبطولةِ كأس آسيا للشباب، صباح غد الجمعة، المؤتمرَ التنسيقي لمباراةِ العراق وإيران عند الساعةِ العاشرة بتوقيت أوزبكستان (9 بتوقيت بغداد)، كما سيحضر مدرب منتخب الشباب في مؤتمر صحفي خاص بمباراة ربع النهائي يوم غد الجمعة، عند الساعةِ الحادية عشرة و20 دقيقة بتوقيت أوزبكستان، (9:20 بتوقيت بغداد) برفقة أحد لاعبي المنتخب.

يشار إلى أن منتخب شباب العراق احتلَ المركز الثاني في مجموعته الأولى، بعد أن حققَ الفوز على إندونيسيا بهدفين مقابل لا شيء، وخسر أمام أوزبكستان بهدف مقابل لا شيء، بينما تعادل مع منتخبِ سوريا بهدفٍ لهدف.

هذا واحتل المنتخبُ الإيراني صدارة مجموعته الثانية، حيث تغلب على قطر بهدف دون رد، وخسر أمام أستراليا بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، وفاز على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.