شباب العراق إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي

شفق نيوز- بغداد

توجّه وفد منتخب الشباب تحت 19 عاماً، صباح اليوم الاثنين، إلى الإمارات، للدخول في معسكر تدريبي خارجي يأتي ضمن إطار التحضيرات المستمرة للاستحقاقات المقبلة.

ويهدف هذا المعسكر إلى تعزيز الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، ورفع مستوى الانسجام بينهم، استعداداً لخوض المنافسات الرسمية القادمة.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب شباب الإمارات، حيث يسعى الجهاز الفني من خلالهما إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة عدد من الخطط والتشكيلات، بما يسهم في إعداد المنتخب بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.