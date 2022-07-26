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شباب العراق للطائرة يفوز على لبنان ويتأهل لربع نهائي غرب اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-26T20:49:24+0000
شباب العراق للطائرة يفوز على لبنان ويتأهل لربع نهائي غرب اسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب شباب العراق، الفوز الثالث له مساء اليوم الثلاثاء، على حساب نظيره اللبناني في بطولة غرب اسيا للشباب

وحسم ليوث الرافدين المواجهة أمام شقيقهم اللبناني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع ( 22-25) (27-25) (25-22) (25-23) ليتأهلون لربع نهائي غرب أسيا للشباب.

وكان ليوث الرافدين حققوا الفوز على منتخب الأردن بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-20) (25-20) (25-14) ليحققوا ثاني انتصاراتهم في بطولة غرب أسيا للشباب .

كما تألق ليوث الرافدين وحققوا أولى الانتصارات على حساب شقيقه الأماراتي بثلاثة أشواط لشوط وحيد  بواقع (24-26) (25-17) (25-14) (25-17) في ثاني مبارياته ببطولة غرب أسيا للشباب .

 

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