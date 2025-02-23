منتخب العراق للتنس يشارك في تصفيات بطولة العالم إلى جانب لبنان ومكاو (صور)

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، قرعة تصفيات بطولة العالم لقارة آسيا وأوقيانوسيا تحت 14 سنة "بنين" للتنس بحضور ممثل الاتحاد العراقي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المنظمة قسمت الفرق المشاركة خلال إجراء القرعة إلى 7 مجموعات، حيث يتأهل من كل مجموعة منتخب واحد".

وأضاف العكيلي، أن "القرعة أوقعت المنتخب الوطني تحت 14 سنة (بنين)، إلى جانب منتخبي لبنان ومكاو، حيث سيلتقي منتخب لبنان مع نظيره مكاو يوم غدٍ الاثنين في أولى مواجهات المجموعة، على أن يواجه منتخبنا العراقي الخاسر منهما".

وأشار إلى أن "ثلاثة لاعبين سيمثلون منتخب تنس العراق تحت 14 سنة (بنين)، وهم حسن علي حاتم، أحمد مهند، وفيصل طلال، بقيادة المدرب بهاء الدين علي رحيم".

وكان وفد المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة "بنين" قد غادر بغداد أمس السبت، جواً متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في تصفيات بطولة العالم لقارة آسيا وأوقيانوسيا تحت 14 سنة.