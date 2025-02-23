منتخب العراق للتنس يشارك في تصفيات بطولة العالم إلى جانب لبنان ومكاو (صور)

منتخب العراق للتنس يشارك في تصفيات بطولة العالم إلى جانب لبنان ومكاو (صور)
شفق نيوز/ جرت، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، قرعة تصفيات
بطولة العالم لقارة آسيا وأوقيانوسيا تحت 14 سنة "بنين" للتنس بحضور
ممثل الاتحاد العراقي.
وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة
المنظمة قسمت الفرق المشاركة خلال إجراء القرعة إلى 7 مجموعات، حيث يتأهل من كل
مجموعة منتخب واحد".
وأضاف العكيلي، أن "القرعة أوقعت المنتخب الوطني تحت 14 سنة (بنين)،
إلى جانب منتخبي لبنان ومكاو، حيث سيلتقي منتخب لبنان مع نظيره مكاو يوم غدٍ
الاثنين في أولى مواجهات المجموعة، على أن يواجه منتخبنا العراقي الخاسر منهما".
وأشار إلى أن "ثلاثة لاعبين سيمثلون منتخب تنس العراق تحت 14 سنة (بنين)،
وهم حسن علي حاتم، أحمد مهند، وفيصل طلال، بقيادة المدرب بهاء الدين علي رحيم".
وكان وفد المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة "بنين" قد غادر بغداد
أمس السبت، جواً متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في تصفيات
بطولة العالم لقارة آسيا وأوقيانوسيا تحت 14 سنة.